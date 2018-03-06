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Сексапільна модель Кейт Аптон стала обличчям італійського бренду: пікантні фото

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Американська акторка та модель Кейт Аптон стала обличчям бренду Yamanay. 25-річна знаменитість, відома своїми пишними формами, знялась у спокусливій фотосесії в нижній білизні з колекції весна 2018.

Пікантну зйомку провів фотограф Джампауло Сгура. Перед камерою Кейт Аптон постала у світлій білизні з квітковим принтом, синьому та білому мереживному комплектах. На одному з фото модель грайливо накинула на плечі атласний халат, який додав легкості та сексуальності образу.

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Світлини розмістили на офіційному сайті італійського бренду Yamanay. Позувала відома модель на ліжку та плетеному кріслі, що виглядало дуже спокусливо. Відверта фотосесія вкотре підкреслила пишні та ідеальні форми Кейт Аптон, яка не соромиться хизуватись своїм тілом.

Відчуваю себе впевнено та гарно в найінтимніших місцях,
– відверто підписала світлини Кейт Аптон в Instagram.

Прихильники зірки не стримували компліментів, відзначаючи неймовірну красу моделі.

Хто така Кейт Аптон?
Це популярна американська модель, яка почала свою кар'єру у 2008 році з агентством Elite Model Management. Відтоді Кейт Аптон прикрашала обкладинки найпопулярніших глянців. Згодом, у 2011 році знаменитість дебютувала як акторка в кінострічці "Як обікрасти хмарочос". Після цього Кейт Аптон запрошували грати в фільмах "Три бовдури", "Інша жінка", "Зупинка".

Теги: LifeStyle Фотоновини Мода
Джерело: 24 Канал
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