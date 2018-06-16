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Пишногруда модель Ріан Сагден оголилась на пляжі: фото 18+

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Сексуальна Ріам Сагден
Сексуальна Ріам Сагден / Фото з вільних джерел

Британська манекенниця Ріан Сагден попри насичений графік знайшла час для відпочинку. Однак засмагати зірка вирішила топлес, що зафіксували папараці.

Модель обрала для відпочинку сонячний острів Ібіца, що в Іспанії. Про це повідомляє The Daily Mail. 

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Відомо, що на острів Ріан Сагден вирушила зі своїм нареченим Олівером Меллором. Спершу модель насолоджувалась сонячними променями у яскравому червоному купальнику. Зірка продемонструвала ідеальний прес та апетитні форми. 

 


Модель Ріан Сагден на відпочинку

Згодом модель вирішила отримати рівномірну засмагу на тілі, відтак, не комплексуючи, посеред дня скинула верх купальника, оголивши свої пишні груди. Ріан Сагден вмостилась на лежаку, прикривши живіт рушником. При цьому манекенниця продовжила засмагати топлес. 


Оголена Ріан Сагден


Пікантні фото Ріан Сагден


Модель Ріан Сагден на відпочинку в Іспанії

Теги: LifeStyle Мода відпочинок
Джерело: 24 Канал
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