Пишногруда модель Ріан Сагден оголилась на пляжі Туреччини: фото 18+

Британська модель Ріан Сагден не приховувала своєї сексуальності під час відпочинку, відтак зробила знімки з оголеними грудьми. Світлини з'явились на Instagram-сторінці моделі.

Британка Ріан Сагден може сміливо писати про свій успіх книгу. 31-річна дівчина спершу працювала звичайним системним адміністратором, поки ї не помітив працівник модельного агентства. Пишногрудій Ріан Сагден запропонували зйомку, після чого вона вирішила розпочати кар'єру манекенниці та підписала контракт. Відтоді модель часто прикрашає обкладинки глянців та з'являється в рекламних кампаніях брендів.

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Попри напружений робочий графік зірка також знаходить час для відпочинку. На цей раз Ріан Сагден обрала сонячну Туреччину. Зірка поніжилась на пляжах Анталії, демонструючи свою струнку талію.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 22 Тра 2018 р. о 8:48 PDT

Однак не тільки фото в купальнику з'явились на її сторінці в Instagram. Модель не посоромилась позувати перед камерою в одних трусах. Ріан Сагден вмостилась біля басейну, обернувшись спиною до фотографа. Зірка вдивлялась в казковий морський пейзаж, грайливо випроставши руки вздовж тіла.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 24 Тра 2018 р. о 8:54 PDT

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На іншому фото модель сидить на кріслі, сексуально прикриваючи груди руками. Зваблива Ріан Сагден при цьому п'є напій. Зірка оголила свої пишні груди, не приховуючи своєї привабливості.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 27 Тра 2018 р. о 2:29 PDT

Не обійшлось на відпочинку і без фото в ліжку. Модель прикрила свої апетитні форми покривалом та засвітила чарівну обручку. Оскільки на курорті Ріан Сагден відпочиває зі своїм агентом Олівером Меллором. Ймовірно, саме він був фотографом пікантних знімків манекенниці та запропонував їй вийти заміж. Судячи зі світлин, сталось це під час романтичної вечері.

Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers) 28 Тра 2018 р. о 2:23 PDT