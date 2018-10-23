Пишногруда модель Ріан Сагден повернулась до гарячих зйомок: фото 18+

Британська модель Ріан Сагден, яка є однією з популярних манекенниць, що рекламують спідню білизну, повернулась до роботи. Днями зірка показала результати перших зйомок.

З дня весілля Ріан Сагден та її агента Олівера Меллора минув лише місяць, як знаменитість повернулась до сексапільних зйомок. Засмагла після медового місяця в Туреччині модель похизувалась своїми формами в мережі.

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Зірка показала, як відбуваються її щоденні зйомки. Пишногруда Ріан Сагден вбрала сексуальне боді з мереживом, яке підкреслило її апетитні форми та струнку талію. Манекенниця сплела волосся у хвіст та привідкрила рот, що виглядало дуже спокусливо.

За словами Ріан Сагден, це була зйомка для гарячого календаря. Щороку зірка погоджується прикрашати сексапільне видання, яке миттєво розкуповують у всій Європі.

Окрім цього, у блозі моделі з'явились й інші пікантні фото, що можуть увійти до календаря. Ріан обирала провокативні пози у чорній, бузковій, білій, червоній та зеленій спідній білизні.

Хто така Ріан Сагден?

Британка, яка може сміливо писати книгу про свій успіх. 31-річна красуня спершу працювала звичайним системним адміністратором у кафе, поки її не помітив працівник модельного агентства Олівер Меллор. Пишногрудій Ріан запропонували зйомку, яка дуже сподобалась їй. Після цього британка вирішила розпочати кар'єру моделі та підписала контракт. Відтоді модель часто прикрашає обкладинки глянців та з'являється в рекламних кампаніях брендів.



Під час відпочинку агент моделі Олівер Меллор освідчився їй. Упродовж кількох місяців пара планувала весілля, а 23 вересня стало відомо, що закохані обмінялись клятвами у Туреччині. Новоспечене подружжя залишилось в країні на медовий місяць.