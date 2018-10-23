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      Пишногруда модель Ріан Сагден повернулась до гарячих зйомок: фото 18+

      3736 Читать новость на русском
      Ріан Сагден
      Ріан Сагден / Фото із соцмереж

      Британська модель Ріан Сагден, яка є однією з популярних манекенниць, що рекламують спідню білизну, повернулась до роботи. Днями зірка показала результати перших зйомок.

      З дня весілля Ріан Сагден та її агента Олівера Меллора минув лише місяць, як знаменитість повернулась до сексапільних зйомок. Засмагла після медового місяця в Туреччині модель похизувалась своїми формами в мережі.

      Читайте також: Пишногруда модель Ріан Сагден опублікувала сексапільні фото з медового місяця: 18+

      Зірка показала, як відбуваються її щоденні зйомки. Пишногруда Ріан Сагден вбрала сексуальне боді з мереживом, яке підкреслило її апетитні форми та струнку талію. Манекенниця сплела волосся у хвіст та привідкрила рот, що виглядало дуже спокусливо. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

      За словами Ріан Сагден, це була зйомка для гарячого календаря. Щороку зірка погоджується прикрашати сексапільне видання, яке миттєво розкуповують у всій Європі. 

      Окрім цього, у блозі моделі з'явились й інші пікантні фото, що можуть увійти до календаря. Ріан обирала провокативні пози у чорній, бузковій, білій, червоній та зеленій спідній білизні. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Rhian Sugden (@rhiansuggers)

       

      Хто така Ріан Сагден?
      Британка, яка може сміливо писати книгу про свій успіх. 31-річна красуня спершу працювала звичайним системним адміністратором у кафе, поки її не помітив працівник модельного агентства Олівер Меллор. Пишногрудій Ріан запропонували зйомку, яка дуже сподобалась їй. Після цього британка вирішила розпочати кар'єру моделі та підписала контракт. Відтоді модель часто прикрашає обкладинки глянців та з'являється в рекламних кампаніях брендів.

      Під час відпочинку агент моделі Олівер Меллор освідчився їй. Упродовж кількох місяців пара планувала весілля, а 23 вересня стало відомо, що закохані обмінялись клятвами у Туреччині. Новоспечене подружжя залишилось в країні на медовий місяць. 

      Теги: LifeStyle Мода Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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