Пишногруда Памела Андерсон шокувала своїм виглядом: фото

Американський секс-символ, пишногруда модель та акторка Памела Андерсон вразила появою на світському заході в Іспанії. Прихильників шокувала і фігура 50-річної знаменитості, й обличчя із синцями.

Памелу Андерсон запросили на престижний світський захід The Global Gift Gala, який пройшов в одному з музеїв Мадриду. Проте очікувана поява зірки шокувала і прихильників, і журналістів.

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Для світського заходу модель вбрала атласну приталену сукню фіолетового кольору, яка підкреслила пишні форми 50-річної зірки. Плаття також показало неідеальний живіт знаменитості. Образ Памела Андерсон доповнила елегантними туфлями на підборах.



Памела Андерсон

Ймовірно, зірка нещодавно зверталась до лікарів та робила косметичні процедури, оскільки зморшок у моделі стало значно менше. Проте темні синці під очима та дивні набряки зіпсували весь вигляд Памели Андерсон. Вона виглядала втомлено, і навіть щира посмішка не покращила ситуацію.



Памела Андерсон в Мадриді



Шокуючий вигляд Памели Андерсон