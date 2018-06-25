Пишнотіла Ешлі Грем показала груди в еротичній білизні: фото 18+
Знаменита модель plus-size Ешлі Грем часто фотографується у спідній білизні та купальниках. Дівчина пишається своїми пишними формами і має велику кількість шанувальників у соціальних мережах.
Ешлі Грем опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
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Модель сексуально позує в яскраво-червоній білизні з розпущеним волоссям і відверто демонструє своє тіло.
Ешлі Грем / Instagram-сторіз
Ешлі Грем / Instagram-сторіз
Ешлі Грем з фотографом Cary Tauben / Instagram-сторіз
Ешлі Грем / Instagram-сторіз
Джерело: 24 Канал
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