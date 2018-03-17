Пишнотіла Ешлі Грем показала пікантні фото в купальнику

Популярна модель plus-size Ешлі Грем взяла участь в пікантній фотосесії на пляжі. Зірка позувала у закритому купальнику, грайливо вигинаючи тіло.

Спокусливі фото модель опублікувала на сторінці в Instagram.

Ешлі Грем, відома своїми пишними формами, не соромиться демонструвати своє тіло в білизні. Так, модель plus-size погодилась на спокусливу фотосесію.

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Американська зірка позує перед камерами на пляжі. На одному з фото зірка стоїть навколішки, спершись руками на пісок. При цьому Ешлі Грем грайливо вигнула спину, що додало її образу ще більшої сексуальності. На іншому знімку модель вмостилась на камені, обравши пікантну позу.

Користувачі соцмережі із захватом коментували нові фото Ешлі Грем, відзначаючи її красу та гнучкість.