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Пишнотіла Ешлі Грем приголомшила стильним образом: чарівні фото

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Ешлі Грем на світському заході в Нью-Йорку
Ешлі Грем на світському заході в Нью-Йорку / Getty images

Знаменита американська модель plus-size Ешлі Грем вразила елегантними фото, опублікованими на сторінці в Instagram.

Відомо, що Ешлі Грем відвідала традиційний захід, який організувало представництво ООН в Нью-Йорку.

Модель, яка часто хизується пишними формами у відвертих вбраннях, зачарувала елегантною сукнею. Так, Ешлі Грем на престижну церемонію вділа витримане класичне плаття чорного кольору з асиметричним вирізом. Одне плече Ешлі Грем було грайливо відкрите, що стильно вирізняло зірку з-поміж інших гостей. Однак, за словами стилістів, одяг не був вульгарним, а навпаки – дуже витриманим та розкішним.

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Стильний "лук" Ешлі Грем доповнила туфлями на підборах та елегантною зачіскою. Натуральний макіяж зірки підкреслив природну красу моделі. Акцент в образі знаменитість зробила на губи, які підвела рожевою помадою.

Кожен день я живу сміливо, будучи автентичною. Суперяскрава губна помада дає мені можливість поділитися своєю історією з успішними жінками у всьому світі,
– написала Ешлі Грем.

Окрім цього, модель отримала престижну нагороду від ООН. Прихильники в один голос вітали Ешлі Грем та відзначали красу її образу.


Ешлі Грем на церемонії ООН


Представники ООН в Нью-Йорку організували урочистий прийом


Елегантний образ Ешлі Грем


Модель Ешлі Грем виступає на церемонії ООН


Пишнотіла модель Ешлі Грем


Ешлі Грем прийшла у вишуканому вбранні на світський захід

Теги: LifeStyle Новини США Мода Ешлі Грем ООН
Джерело: 24 Канал
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