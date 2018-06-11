Пишнотіла Ешлі Грем вразила яскравим образом: фото

Розкішна Ешлі Грем зачарувала прихильників у соціальній мережі новими знімками. Зірка позувала перед камерою у яскравому вбранні.

Популярна американська модель plus-size Ешлі Грем не соромиться своїх пишних форм, а навпаки не припиняє демонструвати їх у нових "луках". Таким чином манекенниця прагне довести всім жінкам, що їхнє тіло – прекрасне, тому не варто приховувати його за об'ємним одягом.

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У новому образі модель довела свою позицію. Ешлі Грем позувала перед камерою в атласній червоній сукні, яка підкреслила пишні форми зірки. До розкішного плаття модель підібрала босоніжки на підборах. Хвилясте волосся та ідеальний макіяж завершили яскравий образ манекенниці.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Чер 2018 р. о 2:41 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Чер 2018 р. о 2:42 PDT

Відомо, що в стильному образі Ешлі Грем відвідала світську вечірку, де щасливо позувала перед камерою з іншими манекенницями.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Чер 2018 р. о 2:38 PDT