Пишнотіла Ешлі Грем засмагала біля басейну Маямі: пікантні фото

Пишнотіла модель Ешлі Грем із задоволенням ніжилась під сонцем у Маямі, США, демонструючи тіло в стильному купальнику.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Для прийняття сонячних ванн 3 червня зірка обрала модний чорний купальник, який чудово підкреслював її груди та сідниці. Свій пляжний вихід 30-річна Ешлі завершила трендовими чорними окулярами та прикрасами.

Читайте також: Пишнотіла модель Ешлі Грем показала спокусливі форми в купальнику: фото

А щоб зовсім розслабитись, модель куштувала охолоджуючий напій і весело спілкувалась з друзями. Грем зовсім не соромилась свого целюліту та грайливо опускала свої шлейки від купальника на грудях, щоб отримати рівномірну засмагу.

Читайте також: Ешлі Грем похизувалась пишними формами у мереживній білизні: фото

Також нещодавно Ешлі Грем приміряла новий суцільний купальник чорного кольору для марки "Swimsuits For All".