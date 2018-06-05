Пишнотіла Ешлі Грем засмагала біля басейну Маямі: пікантні фото
Пишнотіла модель Ешлі Грем із задоволенням ніжилась під сонцем у Маямі, США, демонструючи тіло в стильному купальнику.
Про це пишуть на The Daily Mail.
Для прийняття сонячних ванн 3 червня зірка обрала модний чорний купальник, який чудово підкреслював її груди та сідниці. Свій пляжний вихід 30-річна Ешлі завершила трендовими чорними окулярами та прикрасами.
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А щоб зовсім розслабитись, модель куштувала охолоджуючий напій і весело спілкувалась з друзями. Грем зовсім не соромилась свого целюліту та грайливо опускала свої шлейки від купальника на грудях, щоб отримати рівномірну засмагу.
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Також нещодавно Ешлі Грем приміряла новий суцільний купальник чорного кольору для марки "Swimsuits For All".
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