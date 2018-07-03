Пишнотіла Ешлі Грем знялася на обкладинку глянцю: фото

Одна з найвідоміших моделей plus-size у світі Ешлі Грем знялася на обкладинку британського журналу Haper's Bazaar.

На обкладинці Ешлі Грем позує у пишному платті від Dolce & Gabbana із золотими сережками. Про це модель розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Люди завжди називають мене сміливою або хороброю, але це прекрасно, коли вмієш показати своє справжнє я,

– розповіла Ешлі виданню.

"Я хочу бути прикладом, щоб дозволити жінкам бути такими, якими вони є. Ось чому це з'єднується на більш глибокому рівні з різними віками, расами та розмірами. Зрештою, мова йде про все жіноче населення", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні Ешлі Грем стала однією з перших моделей plus-size, яка знялася на обкладинку арабського Vogue. Головною темою номера стала "Body Revolution". У випуск увійшли матеріали про жінок з різними типами фігур і зовнішності.