Пишнотіла Ешлі Грем знялася топлес для реклами купальників: фото і відео
Одна з найвідоміших plus size моделей Ешлі Грехем знялася в рекламі купальників бренду Swimsuits for All.
30-річна Ешлі позувала на пляжі у різних бікіні, в також для одного кадру модель знялася топлес, пише Maxim.
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Бекстейдж фотосесії можна переглянути у відеоролику, опублікованому напередодні на офіційному YouTube-каналі видання Sports Illustrated Swimsuit.
Ешлі Грем
Ешлі Грем для Sports Illustrated Swimsuit: відео
Джерело: 24 Канал
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