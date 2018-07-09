Пишнотіла Ешлі Грем знялася топлес для реклами купальників: фото і відео

Одна з найвідоміших plus size моделей Ешлі Грехем знялася в рекламі купальників бренду Swimsuits for All.

30-річна Ешлі позувала на пляжі у різних бікіні, в також для одного кадру модель знялася топлес, пише Maxim.

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Бекстейдж фотосесії можна переглянути у відеоролику, опублікованому напередодні на офіційному YouTube-каналі видання Sports Illustrated Swimsuit.

Ешлі Грем

Допис, поширений Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 7 Лип 2018 р. о 7:30 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 4 Лип 2018 р. о 7:49 PDT

Ешлі Грем для Sports Illustrated Swimsuit: відео