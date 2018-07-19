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Пишнотіла модель Ешлі Грем курйозно відповіла на чутки про вагітність: фото

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / GettyImages

Одну з найвідоміших plus size моделей Ешлі Грем запідозрили у вагітності. Однак, Ешлі кумедно спростувала ці чутки.

Відео, яке викликало активне обговорення у мережі, Ешлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Ешлі Грем зняла себе на відео у бікіні. Деякі користувачі соціальних мереж почали обговорювати живіт пишнотілої моделі і вітати її з вагітністю.

До прикладу, одна шанувальниця написала: "Доброго ранку, Ешлі! Виглядає добре... вагітний живіт". Фанати довго не очікували на відповідь. Сама Ешлі кумедно прокоментувала повідомлення користувачки.

"Це просто жир", – відповіла Ешлі Грем.

ешлі грем
Скріншот / Instagram Ешлі Грем

Дивіться відео з Ешлі Грем:

 

Теги: LifeStyle Ешлі Грем Мода
Джерело: 24 Канал
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