Пишнотіла модель Ешлі Грем оголила груди на церемонії Оскар: відверті фото

Знаменита модель plus-size Ешлі Грем вкотре здивувала всіх яскравим та відвертим образом, який продемонструвала на престижній церемонії "Оскар 2018".

Відповідні фото з'явились на сторінці Instagram.

Ешлі Грем обрала для заходу сукню червоного кольору з пікантним вирізом на пишних грудях. Окрім цього, у вечірньому платті знаменитість грайливо оголила ногу. Відвертий образ модель доповнила взуттям на підборах та прикрасами.

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Це одна з улюблених моїх суконь для Vanity Fair,

– підписала фото Ешлі Грем.

Прихильники моделі із захопленням відреагували на новий образ. Водночас критики назвали яскравий "лук" Ешлі Грем "вбранням на межі вульгарності".