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Пишнотіла модель Ешлі Грем оголила груди на церемонії Оскар: відверті фото

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Ешлі Грем: пікантне фото
Ешлі Грем: пікантне фото

Знаменита модель plus-size Ешлі Грем вкотре здивувала всіх яскравим та відвертим образом, який продемонструвала на престижній церемонії "Оскар 2018".

Відповідні фото з'явились на сторінці Instagram.

Ешлі Грем обрала для заходу сукню червоного кольору з пікантним вирізом на пишних грудях. Окрім цього, у вечірньому платті знаменитість грайливо оголила ногу. Відвертий образ модель доповнила взуттям на підборах та прикрасами.

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Це одна з улюблених моїх суконь для Vanity Fair,
– підписала фото Ешлі Грем.

Прихильники моделі із захопленням відреагували на новий образ. Водночас критики назвали яскравий "лук" Ешлі Грем "вбранням на межі вульгарності".

Still one of my favorite dress from #VanityFair Oscars 2016 ..looking forward to tonight!!!!!!!!

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Теги: LifeStyle Ешлі Грем Мода Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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