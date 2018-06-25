Пишнотіла модель Ешлі Грем показала фото з мамою у купальниках

Знаменита модель plus-size Ешлі Грем привітала свою маму з днем народження і показала шанувальникам у соцмережах їхнє спільне фото у яскравих купальниках.

Дівчина опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Чоловічий глянець Maxim визначив ТОП-10 моделей plus-size: звабливі фото У коментарях прихильники моделі зазначили, що Ешлі на фото виглядає стрункішою. Крім того, деякі з Інтернет-користувачів наголосили, що матір Лінда більше схожа на її сестру.

Ешлі Грем з мамою / Instagram