Пишнотіла модель Ешлі Грем показала спокусливі форми в купальнику: фото
Відома plus-size модель Ешлі Грем показала пишні форми у відкритому купальнику під час відпочинку.
Дівчина опублікувала нові пікантні фото на своїй сторінці в Instagram.
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Одна з найвідоміших plus-size модель у світі часто фотографується у спідній білизні та в купальниках. При цьому на фото часом видно целюліт, проте Ешлі не приховує цього і цим назбирує багато шанувальників, які виступають за природну красу жінок.
У коментарях під світлинами багато інтернет-юзерів пишуть компліменти дівчині, називаючи її сексуальною.
Ешлі Грем у купальнику / Instagram
Ешлі Грем у купальнику / Instagram
Ешлі Грем у купальнику / Instagram
Ешлі Грем у купальнику / Instagram
Джерело: 24 Канал
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