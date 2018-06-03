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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пишнотіла модель Ешлі Грем показала спокусливі форми в купальнику: фото

705 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / GettyImages

Відома plus-size модель Ешлі Грем показала пишні форми у відкритому купальнику під час відпочинку.

Дівчина опублікувала нові пікантні фото на своїй сторінці в Instagram.

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Одна з найвідоміших plus-size модель у світі часто фотографується у спідній білизні та в купальниках. При цьому на фото часом видно целюліт, проте Ешлі не приховує цього і цим назбирує багато шанувальників, які виступають за природну красу жінок.

У коментарях під світлинами багато інтернет-юзерів пишуть компліменти дівчині, називаючи її сексуальною.

ешлі грем у купальнику
Ешлі Грем у купальнику / Instagram

Ешлі Грем у купальнику
Ешлі Грем у купальнику / Instagram

Ешлі Грем у купальнику
Ешлі Грем у купальнику / Instagram

Ешлі Грем у купальнику
Ешлі Грем у купальнику / Instagram
 

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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