Пишнотіла модель Ешлі Грем показала спокусливі форми в купальнику: фото

Відома plus-size модель Ешлі Грем показала пишні форми у відкритому купальнику під час відпочинку.

Дівчина опублікувала нові пікантні фото на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Модель Ешлі Грем показала целюліт на сідницях у бікіні: фото

Одна з найвідоміших plus-size модель у світі часто фотографується у спідній білизні та в купальниках. При цьому на фото часом видно целюліт, проте Ешлі не приховує цього і цим назбирує багато шанувальників, які виступають за природну красу жінок.

У коментарях під світлинами багато інтернет-юзерів пишуть компліменти дівчині, називаючи її сексуальною.



Ешлі Грем у купальнику / Instagram



Ешлі Грем у купальнику / Instagram



Ешлі Грем у купальнику / Instagram



Ешлі Грем у купальнику / Instagram

