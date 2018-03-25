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Пишнотіла модель Ешлі Грем приголомшила кадрами з виснажливого тренування: відео

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Ешлі Грем показала свої тренування
Ешлі Грем показала свої тренування / Фото з вільних джерел

Популярна американська модель plus-size Ешлі Грем показала, як проходить звичайне її тренування. Зірка, яка, здавалось би, не дуже стежить за своєю фігурою, продемонструвала свої виснажливі вправи.

Відповідне відео з'явилось на Instagram-сторінці моделі.

На кадрах Ешлі Грем піднімає спортивний інвентар з гирями. При цьому на шиї у моделі сидить дівчина, яка, за словами зірки, є її сестрою.

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Треба підняти мою сестру,
– прокоментувала відео Ешлі Грем.

Така складна вправа підтвердила, що пишнотіла модель не тільки поїдає смачну випічку, що нещодавно продемонструвала в соціальній мережі, але й наполегливо тренується, зберігаючи апетитні форми.

Ймовірно, Ешлі Грем обрала звичайний спортзал, де співпрацює з особистим тренером, оскільки зірка виконувала вправи, коли на задньому фоні чоловік кумедно позував перед камерою, привертаючи до себе увагу. При цьому він не знав що тренер знімає відео. Коли ж чоловіку це сказали, він підтанцьовуючи вийшов з кадру. Така кумедна ситуація неабияк насмішила прихильників зірки, які коментували і фізичну форму Ешлі Грем, і підтанцьовування позаду неї.

Gotta keep my sister uplifted! @talkwith_t

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Теги: LifeStyle Ешлі Грем Мода
Джерело: 24 Канал
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