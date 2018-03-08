Пишнотіла модель Ешлі Грем зачарувала стильним образом на світському заході: фото
Американська модель plus-size Ешлі Грем вразила прихильників яскравим образом на прем'єрі кінострічки "Складки часу".
Ефектні фото з'явились на Instagram-сторінці знаменитості.
Для світського заходу Ешлі Грем обрала яскраве плаття, яке підкреслило пишні форми моделі. Червону сукню з чорним орнаментом зірка замовила у відомого дизайнера Майкла Корса.
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Стильний та дещо спокусливий образ Ешлі Грем доповнила чорними туфлями на підборах. Окрім цього, зірка сплела волосся у витриману зачіску та ніжно підкреслила стиль ніжним макіяжем.
Прихильники моделі не стримували емоцій в коментарях, відзначаючи красу та стиль модного "луку".
Ешлі Грем на прем'єрі кінофільму
Яскравий образ Ешлі Грем
Елегантна Ешлі Грем зачарувала стильним образом