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      Пишнотіла модель Ешлі Грем знялась у сексуальній фотосесії для глянцю

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      Американська модель plus-size Ешлі Грем не перестає дивувати прихильників несподіваними перевтіленнями у зйомках. Так, зірка приміряла сексапільний образ, який нагадував легендарну акторку Софі Лорен у фільмі "Більше, ніж чудо".

      Багато прихильників Ешлі Грем вже знають, наскільки ефектно модель виглядає в розкішних сукнях чи дорогій спідній білизні. Однак знаменитість вирішила проекспериментувати з образами та взяти участь у звабливій фотосесії в ролі селянки, передає buro247.

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      Перед камерою пишнотіла манекенниця позувала у сексапільному вбранні, яке підкреслило її апетитні форми. Ешлі Грем приміряла пишні сукні з тугим корсетом, в якому груди моделі здавались ще більшими. Окрім цього, зірка засвітилась у звабливих топах та міді-спідницях. Навіть звичайні сукні з ретро-принтом виглядали на Ешлі Грем дуже сексуально. 

      Варто зазначити, що такі гарячі образи пишнотіла модель приміряла напередодні свого дня народження. Ешлі Грем стала зіркою нового випуску журналу Vogue Paris. Стильну та пікантну фотосесію для глянцю створила фешн-фотограф Лахлан Бейлі, яка незвично показала запальну модель. Зйомку митець назвала La Superbe, що в перекладі означає "чудова". 

       

      Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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