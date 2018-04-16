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Пишнотіла модель Іскра Лоуренс показала форми у купальнику: фото

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Іскра Лоуренс
Іскра Лоуренс / Фото з Іnstagram

Британська модель plus-size Іскра Лоуренс поділилася з прихильниками новими кадрами з відпочинку на Мальдівах.

27-річна модель у компанії друзів засмагала, насолоджувалася ідеальною погодою та каталася на байдарках і скутері.

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Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Іскра виклала серію фото у бікіні, демонструючи свої округлі форми. Варто додати, що Лоуренс не редагує свої фотографії у Instagram і не соромиться показувати цилюліт на стегнах.

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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