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Пишнотіла модель Іскра Лоуренс показала спокусливі фото в купальнику

942 Читать новость на русском
Іскра Лоуренс
Іскра Лоуренс / Фото з вільних джерел

Модель plus-size Іскра Лоуренс засвітила апетитні форми в пляжному вбранні. Фото з відпочинку вона опублікувала у своєму блозі.

Перед камерою Іскра Лоуренс позувала у яскравому купальнику. Зірка сперлась на дерево, сховавши руки позаду себе. Пишнотіла модель показала рельєфне тіло та апетитні форми, що відзначили і її прихильники в мережі. 

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"Я сама добилась успіху, бо навіть коли мене запросили у світ моди, сказали, що я занадто молода, щоб бути моделлю plus-size. Та я витратила останні 14 років на те, щоб стати тою, ким зараз є. Тому ніколи не переставай вірити в себе. Навіть якщо ваша сім'я не багата, це не означає, що ви не зможете досягнути успіху, вам просто доведеться ще більше працювати. Навіть якщо люди сміються з вас, реалізовуйте свої мрії. Святкуйте маленькі перемоги та робіть висновки з ваших помилок і невдач," – мотиваційно написала Іскра Лоуренс до допису. 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

Варто зазначити, що зараз модель попри всі труднощі досягла чимало висот. Іскра Лоуренс – одна з найпопулярніших пишнотілих моделей, яка прикрашає глянці та знімається у відвертих фотосесіях. Її апетитні форми стали ключем до успіху. Відтак Іскра Лоуренс, як і її колега Ешлі Грем запевняють жінок, що не варто соромитись свого тіла. 

На підтвердження своїх слів модель щоразу демонструє пікантні фото в блозі. 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

 

Допис, поширений i s k r a (@iskra)

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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