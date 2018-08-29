Пишнотіла модель Іскра Лоуренс показала спокусливі фото в купальнику
Модель plus-size Іскра Лоуренс засвітила апетитні форми в пляжному вбранні. Фото з відпочинку вона опублікувала у своєму блозі.
Перед камерою Іскра Лоуренс позувала у яскравому купальнику. Зірка сперлась на дерево, сховавши руки позаду себе. Пишнотіла модель показала рельєфне тіло та апетитні форми, що відзначили і її прихильники в мережі.
Читайте також: Дружина Венсана Касселя в звабливому образі позувала на пляжі: фото
"Я сама добилась успіху, бо навіть коли мене запросили у світ моди, сказали, що я занадто молода, щоб бути моделлю plus-size. Та я витратила останні 14 років на те, щоб стати тою, ким зараз є. Тому ніколи не переставай вірити в себе. Навіть якщо ваша сім'я не багата, це не означає, що ви не зможете досягнути успіху, вам просто доведеться ще більше працювати. Навіть якщо люди сміються з вас, реалізовуйте свої мрії. Святкуйте маленькі перемоги та робіть висновки з ваших помилок і невдач," – мотиваційно написала Іскра Лоуренс до допису.
Варто зазначити, що зараз модель попри всі труднощі досягла чимало висот. Іскра Лоуренс – одна з найпопулярніших пишнотілих моделей, яка прикрашає глянці та знімається у відвертих фотосесіях. Її апетитні форми стали ключем до успіху. Відтак Іскра Лоуренс, як і її колега Ешлі Грем запевняють жінок, що не варто соромитись свого тіла.
На підтвердження своїх слів модель щоразу демонструє пікантні фото в блозі.