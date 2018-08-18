Пишнотіла модель Тесс Холлідей показала звабливі фото з відпочинку: фото

Американська модель plus-size Тесс Холлідей позувала перед камерою в пляжному вбранні. Зірка засвітила пишні форми та показала тіло у провокативних позах.

Тесс Холлідей – одна з найпопулярніших моделей світу. Хоч зірка важить понад 150 кілограмів, це аж ніяк не заважає їй будувати успішну кар'єру манекенниці та зніматись у стильних фотосесіях для глянців.

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Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 20 Лип 2018 р. о 4:23 PDT

Пишні форми Тесс Холлідей не приховує, а навпаки пишається ними. Модель plus-size полюбляє оголювати своє тіло, хизуючись пікантними фото в Instagram.

На нових світлинах манекенниця позувала перед камерою в пляжному вбранні біля басейну. На відпочинку Тесс Холлідей приміряла суцільний купальник зі звабливим вирізом. Окрім цього, вона повністю оголила свої груди, грайливо прикривши апетитні форми руками.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 13 Сер 2018 р. о 9:46 PDT

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 16 Сер 2018 р. о 11:56 PDT