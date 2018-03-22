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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Пишнотіла модель Тесс Холлідей у грайливій зйомці показала фігуру: фото

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Тесс Холлідей
Тесс Холлідей / Фото з Іnstagram

Одна з найвідоміших моделей plus size Тесс Холлідей не ховає за одягом свої пишні форми і при кожному зручному випадку демонструє оголене тіло.

Тесс виклала в Instagram звабливі кадри, на яких в образі "бейбі-долл" позує у мереживному червоному боді та з великим ведмедиком.

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Тесс Холлідей

"Мрію про торт", – підписала модель знімок.

До речі, у 32-річної моделі велика армія прихильників, в Instagram у неї 1,5 мільйона підписників.

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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