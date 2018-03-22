Пишнотіла модель Тесс Холлідей у грайливій зйомці показала фігуру: фото
Одна з найвідоміших моделей plus size Тесс Холлідей не ховає за одягом свої пишні форми і при кожному зручному випадку демонструє оголене тіло.
Тесс виклала в Instagram звабливі кадри, на яких в образі "бейбі-долл" позує у мереживному червоному боді та з великим ведмедиком.
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Тесс Холлідей
"Мрію про торт", – підписала модель знімок.
До речі, у 32-річної моделі велика армія прихильників, в Instagram у неї 1,5 мільйона підписників.
Джерело: 24 Канал
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