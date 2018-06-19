Пишнотіла модель Тесс Холлідей здивувала незвичним кольором волосся: фото

Популярна американська модель plus-size Тесс Холлідей полюбляє дивувати прихильників новими знімками з буденного життя. Зірка показала в соціальній мережі незвичний свій образ.

​Тесс Холлідей – одна з найвідоміших пишнотілих моделей світу. Зірка не тільки не соромиться своєї фігури, але й пропагує любити себе в будь-якій вазі. Окрім цього, манекенниця спонукає своїх прихильників до експериментів у зовнішності та стилі, адже сама приміряє досить незвичні образи для фотосесій.

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Чарівна Тесс виклала в Instagram знімки, на яких вона позує перед камерою з яскравим "луком" в стилі русалки. Знаменитість прикрасила незвичну зачіску з хвилястим волоссям синіми квітами, що виглядало дуже ефектно. Стильний макіяж та звабливе декольте у вбранні завершили образ "Тесс Холлідей.

Відомо, що фотосесію зірка провела в столиці Великобританії. За лічені години стиліст та подруга Тесс створила для моделі неперевершений образ, який запам'ятається надовго прихильникам манекенниці.

Прилетіла до Лондона 3 години тому, а тоді моя прекрасна, талановита подруга Неся перетворила мене на русалку,

– написала Тесс Холлідей.

Допис, поширений Necia's Hairstyling (@neciashairstyling) 18 Чер 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 18 Чер 2018 р. о 2:39 PDT