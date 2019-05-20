Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів

Хто б міг подумати, що спорудження мосту у центрі Києва може викликати міжнародний скандал? Однак, так сталось. Ось уже шість років Київська адміністрація намагається побудувати пішохідний міст. Але проблема не лише у часі, але й у тому, що українські архітектори нахабно поцупили проект швейцарських колег, та ще збільшили кошторис у 2,5 раза. Коди поклали різницю, залишається лише здогадуватися.

Сама ідея дуже правильна, адже зараз, щоб погуляти у центрі столиці доводиться ходити вгору і вниз розбитими тротуарами та напівтемними підземними переходами на Європейській площі.

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А так пішохідний міст дозволив би і киянам, і туристам нормально ходити, не перетинаючись із водіями, до того ж спокійно милуватися неймовірною красою схилів Дніпра. Ще у часи каденції Януковича Київська міська адміністрація оголосила міжнародний конкурс проектів цього пішохідного мосту. На тому конкурсі перше місце ніхто так і не виборов. А от друге місце зайняв проект швейцарських архітекторів.

Втім, швейцарцям та іншим учасникам повідомили, що оскільки перше місце ніхто не посів, то, значить, переможця у конкурсі немає і про цю історію можна забути. Учасники знизали плечима і розійшлися по своїх закордонних архітектурних ательє і далі працювати.

Тим часом, після Майдану, у Києві до влади прийшла команда Віталія Кличка, яка вирішила таки побудувати той пішохідний міст і вже без конкурсу уклала угоду на проектування мосту з київською фірмою "Проектні системи ЛТД". Ця фірма коштом киян розробила свій проект мосту, який з пафосом і презентував мер Кличко. Яке ж було здивування архітекторської спільноти, коли виявилося, що презентований мерією проект нового мосту дуже нагадує той, що пропонували швейцарці кілька років тому. Проект швейцарських архітекторів – ліворуч, а українських – праворуч.





Інтернет-видання "Наші гроші" перепитали у швейцарських архітекторів, чи зв'язувалися київські чиновники з ними та чи отримали згоду від швейцарських архітекторів на використання проекту. Ну і взагалі, яка доля їхньої участі в конкурсі.

Сказати, що швейцарці були здивовані, це нічого не сказати. У відповідь "Нашим Грошам" вони заявили, що і гадки не мають, що там з їхнім проектом. Вони вже і всіляку надію втратили на те, що цей міст буде побудований. А тут, виявляється, така новина.

Ви, певно, не будете здивовані, що швейцарцям за їхню роботу київські чиновники не заплатили ані копійки. І вони, побачивши варіант презентований київською владою, збираються тепер подавати до суду. Оскільки вважають, що їхній проект мосту просто поцупили.

При цьому, за словами швейцарських архітекторів, їхнє здивування стало ще більшим, коли з'ясувався кошторис будівництва мосту. Бо за їхніми розрахунками міст мав коштувати бюджету міста Києва шість мільйонів доларів. Але в показаному київською мерією проекті стояла вже сума в шістнадцять мільйонів доларів.



Візуалізація проекту, за яким будували "міст Кличка" у Києві

При чому, раніше, коли швейцарці не взяли перше місце в конкурсі, київські чиновники їм пояснили, що це сталося, увага: через те, що їхній проект будівництва дуже витратний, і українській столиці треба щось дешевше. Ну ось, зробили значить новий проект, але на десять мільйонів доларів дорожче. Де осядуть ці гроші, чи не в кишенях оточення київського мера?

Звісно, ви спитаєте, до чого ж тут київський мер та його друзі? А ось до чого. Після того, як швейцарців викинули з конкурсу, столичні чиновники вирішили облишити всі ці тендерні формальності та доручили займатися проектом надійному і перевіреному київському підряднику. Це фірма "Проектні системи ЛТД", яку я вже згадував вище.

Цю архітектурну фірму, після скасованого конкурсу, київська мерія і найняла розробляти новий проект. А належить ця архітектурна фірма Андрію Миргородському, який раніше був депутатом Київради від блоку, вгадайте кого? Від блоку Віталія Кличка.



Андрій Миргородський

Який випадковий збіг! До слова, саме Миргородський та його архітектурна фірма відома участю в скандальних будівельних проектах в столиці. Це саме він розробляв проект реконструкції "Гостинного двору", який передбачав перетворення цієї знакової пам'ятки архітектури на ще один типовий столичний торговельний центр.

Саме фірма Миргородського розробляла план забудови землі біля Києво-Печерської лаври житловими та офісними багатоповерхівками. Саме ця фірма розробляла проект встановлення в Києві сімдесяти-п'ятиметрового флагштока для українського прапора. Цей флагшток з найбільшим жовто-блакитним прапором обійдеться нам в п'ятдесят мільйонів гривень.

Хіба вам шкода таких грошей, щоб київські чиновники вкотре показали свій патріотизм. Щоб ви не сумнівалися у тому, як вони Україну люблять. Особливо після того, як вони не дали заробити якимось швейцарцям, замість цього, віддавши багатомільйонне замовлення рідній і зрозумілій фірмі своїх приятелів. Ось така вона правда про патріотизм українських чиновників.