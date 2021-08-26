Про це 26 серпня повідомила новообрана очільниця облради Тетяна Єгорова-Луценко. Також вона натякнула, що хотіла б звільнити Малиша.

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Можуть обрати нового заступника з ОПЗЖ

Коли нову очільницю облради запитали, чи працюватиме вона зі скандальним чиновником, вона сказала, що хотіла б працювати з заступниками, які не мають відношення до якихось корупційних схем.

Проте вона нагадала про презумпцію невинуватості. Тобто зауважила на тому, що не може у чомусь звинувачувати Андрія Малиша. Однак і не заперечила, що в неї може бути новий заступник із партії ОПЗЖ.

Вона це пояснила тим, що в Обласній раді діє умовна коаліційна угода. Тобто в цієї партії є своєрідна "квота" на одного заступника голови з фракції.

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