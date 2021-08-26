Пішов у декрет підозрюваний у хабарництві заступник голови Харківської облради

26 серпня 2021 , 21:30
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Джерело:

Суспільне

Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш перебуває у декретній відпустці. Наразі цей член партії ОПЗЖ також є підозрюваним у справі про вимагання мільйонного хабаря.

Про це 26 серпня повідомила новообрана очільниця облради Тетяна Єгорова-Луценко. Також вона натякнула, що хотіла б звільнити Малиша.

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Можуть обрати нового заступника з ОПЗЖ

Коли нову очільницю облради запитали, чи працюватиме вона зі скандальним чиновником, вона сказала, що хотіла б працювати з заступниками, які не мають відношення до якихось корупційних схем.

Проте вона нагадала про презумпцію невинуватості. Тобто зауважила на тому, що не може у чомусь звинувачувати Андрія Малиша. Однак і не заперечила, що в неї може бути новий заступник із партії ОПЗЖ.

Вона це пояснила тим, що в Обласній раді діє умовна коаліційна угода. Тобто в цієї партії є своєрідна "квота" на одного заступника голови з фракції.

Коротко про історію з хабарем

  • 22 липня повідомили, що Андрія Малиша спіймали на отриманні хабаря у понад мільйон гривень.
  • Чиновнику 24 липня обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
  • Затримання Андрія Малиша прокоментувала політсила ОПЗЖ.
  • У ній заявили, що не будуть виключати посадовця зі своє партії.
  • 29 липня Малиш вийшов із СІЗО під заставу.
  • Розмір застави становив 4,7 мільйона гривень. 
  • Цей скандал призвів до того, що голова Харківської облради Артур Товмасян написав заяву про звільнення.

 

 

 

 

Автор: Олександр Марчак