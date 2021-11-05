Хлопчик зник зранку 5 листопада. З того часу жодної інформації про його місцеперебування немає. Поліція оголосила школяра в розшук.

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Зник у капцях

5 листопада до поліції звернулась 62-річна жінка та повідомила, що її 13-річний онук пішов з дому й не повернувся.

Хлопчик проживає в селищі Пушкарівка Верхньодніпровського району, але наразі його місцеперебування невідоме.

Серед головних прикмет: зріст 158 сантиметрів, худорлява структури, волосся темне та коротке. На момент зникнення хлопчик був одягнений в синю куртку з капюшоном та спортивні штани чорного кольору. Взутий натомість у шкарпетки та капці.



Хлопчик пішов з дому о 4 ранку / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Якщо вам відоме місцеперебування Віталія Сокола, то зателефонуйте в поліцію за номерами телефонів: (056) 586 06 02, (097) 556 86 84 або на спецлінію 102.