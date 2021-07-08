Інцидент трапився вранці 8 липня поблизу відпочинкової бази "Аркада". О 9:42 рятувальники отримали відповідне повідомлення.

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У Бердянську втопився турист

За словами дружини туриста, її чоловік пішов купатися у морі та зник. Видання "Бердянськ 24" пише, що у той час на морі був шторм.

На місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, водолази КП "Рятувально-водолазна служба" та бригада швидкої допомоги.

Під час пошукових робіт водолази знайшли у воді тіло чоловіка без ознак життя та доставили його на берег. Загиблим виявися 31-річний житель Харкова. Тіло чоловіка передали для проведення судмедекспертизи.

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