Інцидент трапився вранці 8 липня поблизу відпочинкової бази "Аркада". О 9:42 рятувальники отримали відповідне повідомлення.
Зверніть увагу Як безпечно купатись у водоймах
У Бердянську втопився турист
За словами дружини туриста, її чоловік пішов купатися у морі та зник. Видання "Бердянськ 24" пише, що у той час на морі був шторм.
На місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, водолази КП "Рятувально-водолазна служба" та бригада швидкої допомоги.
Під час пошукових робіт водолази знайшли у воді тіло чоловіка без ознак життя та доставили його на берег. Загиблим виявися 31-річний житель Харкова. Тіло чоловіка передали для проведення судмедекспертизи.
Попередні трагічні інциденти на воді
- У Кирилівці, що на Запоріжжі, 7 липня у морі виявили непритомного 17-річного підлітка. Лікарі намагалися його реанімувати, але їм це не вдалося.
- У Львові, біля ресторану "Гуцульська Гражда" 5 липня втопився 69-річний місцевий житель. Водолази витягнули його тіло на берег.
- В Ізюмі, що на Харківщині, 27 червня купання у водоймі обернулось трагедією. Там потонув 4-річний хлопчик. Його намагалися врятувати, однак це не дало результатів.