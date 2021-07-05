Відповідні дані внесли в єдиний журнал обліку заяв та повідомлень. Інцидент трапився у Слобідському районі Харкова.

До теми На Дніпропетровщині втопився 10-річний хлопчик: його знайшли за 15 метрів від берега

Чоловіка шукають досі

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Працівники виявили речі зниклого на березі та човен, що був у воді.

4 липня дно кар'єру перевіряли водолази ДСНС, але тіло чоловіка не знайшли.



Поліція знайшла лише речі потерпілого та човен / Фото Newsroom

Поїхав на риболовлю з другом

За даними телеграм-каналу "Труха", чоловік проживав за адресою: вулиця Ньютона, 6. На риболовлю він пішов у нетверезому стані разом із другом.

Пізніше його товариш заснув, а коли прокинувся, то чоловіка вже не було.

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