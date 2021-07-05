"Коли прокинувся, його вже не було": у Харкові шукають безвісти зниклого чоловіка
Джерело:Newsroom
У Харкові 45-річний чоловік відправився рибалити на кар'єр на проспекті Гагаріна та не повернувся. Про це правоохоронцям 3 липня повідомив батько зниклого. Станом на вечір 5 числа поліція продовжує перевіряти інформацію.
Відповідні дані внесли в єдиний журнал обліку заяв та повідомлень. Інцидент трапився у Слобідському районі Харкова.
До теми На Дніпропетровщині втопився 10-річний хлопчик: його знайшли за 15 метрів від берега
Чоловіка шукають досі
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Працівники виявили речі зниклого на березі та човен, що був у воді.
4 липня дно кар'єру перевіряли водолази ДСНС, але тіло чоловіка не знайшли.
Поліція знайшла лише речі потерпілого та човен / Фото Newsroom
Поїхав на риболовлю з другом
За даними телеграм-каналу "Труха", чоловік проживав за адресою: вулиця Ньютона, 6. На риболовлю він пішов у нетверезому стані разом із другом.
Пізніше його товариш заснув, а коли прокинувся, то чоловіка вже не було.
Нещасні випадки на водоймі за останній тиждень
- У Дніпрі потонув відомий правоохоронець Олескандр Галенчик.
- На Львівщині у кар'єрі загинув 11-річний хлопчик.
- В Україні за пів дня втопилися 4 людей.