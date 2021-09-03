Це трапилося 29 серпня, однак про те, що підозрюваного затримали, повідомили тільки 3 вересня. Ним виявився 26-річний раніше судимий житель села Адамівка.

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Власник авто відвернувся

До поліції звернувся 21-річний хлопець, який розповів, що з його подвір'я викрали "Москвич". Зловмисник скористався тим, що власник авто відволікся, сів за кермо та втік.

Його затримали вже наступного дня. Автомобіль зупинили на дорозі неподалік від села Божедарівка. Як затриманий пояснив свої дії – невідомо.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці оголосили чоловікові підозру за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо його вину доведуть у суді, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Історія іншої "дружби"

На початку серпня одесит позичив у знайомого автомобіль Tesla. Він сказав, що йому потрібно зняти з авто рекламу свого підприємства.

Однак згодом вирішив не повертати електрокар. Він розібрав і перефарбував його. Проте зловмисника затримали 4 серпня, тому тепер йому загрожує в'язниця.