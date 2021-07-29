Чоловік накинувся на військового під час мітингу. Він зухвало питав, що "військовий зробив хорошого". Навіть почав перераховувати так званий список "добрих діл".

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На думку чоловіка, добрі справи – це "почистити вулицю, посадити дерево, захистити когось на районі та відп**дити наркомана".

Що ти зробив, патріот? Просто пішов за гроші вбивати інших? Це патріотизм? – кричав чоловік.

Дивіться відео, як чоловік накинувся на військового:

Чоловік виправдовується

Після того, як відео поширили в мережі, чоловік почав виправдовуватись. Мовляв, у нього не було претензій до військових Збройних сил України. Стверджує, начебто звертався конкретно до цього чоловіка, бо він нібито "кричав та бикував". Хоча у ролику видно, що військовий просто мовчить

"До солдатів України я ніяк поганого слова не мав на увазі та не говорив жодного разу. Ну, а що цей дурень нарвався. Ну, вибачайте, що в формі отакий крикун приперся та кричав там", – заявив чоловік.

До речі, чоловіка звати Володимир Остапчук.

Що відомо про Остапчука

Активіст Сергій Стерненко розповів, що це вже не перша провокація чоловіка. Кілька років тому у Києві чоловік загорнувся у прапор Росії та співав гімн держави-агресора.



Остапчук співав гімн Росії у Києві / Скриншот з відео

Потім він полетів до Москви та зробив фото із російським політиком українофобом Володимиром Жиріновським. Потім він вже обгорнувся українським прапором та співав державний гімн.

Такий собі смішний малорос-українець, який приїхав до столиці країни-окупанта порозважати росіян під час війни,

– наголосив Стерненко.