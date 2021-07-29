"Пішов за гроші вбивати людей": у Дніпрі чоловік накинувся на військового зі звинуваченнями

У Дніпрі розлючений чоловік накинувся зі звинуваченнями на військового. Він кричав, мовляв, захисник "пішов за гроші вбивати людей".

Чоловік накинувся на військового під час мітингу. Він зухвало питав, що "військовий зробив хорошого". Навіть почав перераховувати так званий список "добрих діл".

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На думку чоловіка, добрі справи – це "почистити вулицю, посадити дерево, захистити когось на районі та відп**дити наркомана".

Що ти зробив, патріот? Просто пішов за гроші вбивати інших? Це патріотизм? – кричав чоловік.

Дивіться відео, як чоловік накинувся на військового:

Чоловік виправдовується

Після того, як відео поширили в мережі, чоловік почав виправдовуватись. Мовляв, у нього не було претензій до військових Збройних сил України. Стверджує, начебто звертався конкретно до цього чоловіка, бо він нібито "кричав та бикував". Хоча у ролику видно, що військовий просто мовчить

"До солдатів України я ніяк поганого слова не мав на увазі та не говорив жодного разу. Ну, а що цей дурень нарвався. Ну, вибачайте, що в формі отакий крикун приперся та кричав там", – заявив чоловік.

До речі, чоловіка звати Володимир Остапчук.

Що відомо про Остапчука

Активіст Сергій Стерненко розповів, що це вже не перша провокація чоловіка. Кілька років тому у Києві чоловік загорнувся у прапор Росії та співав гімн держави-агресора.



Остапчук співав гімн Росії у Києві / Скриншот з відео

Потім він полетів до Москви та зробив фото із російським політиком українофобом Володимиром Жиріновським. Потім він вже обгорнувся українським прапором та співав державний гімн.

Такий собі смішний малорос-українець, який приїхав до столиці країни-окупанта порозважати росіян під час війни,

– наголосив Стерненко.