Пішов на прогулянку і підірвався: на Луганщині загинув місцевий житель
На Луганщині загинув 55-річний житель Станиці Луганської, підірвавшись на розтяжці.
Як інформує поліція Луганської області, приблизно о 12:05 понеділка до них надійшло повідомлення від 58-річної місцевої мешканки.
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Жінка розповіла, що ще вранці її 55-річний чоловік вийшов на прогулянку і до обіду не повернувся.
На пошуки чоловіка відправили місцевих правоохоронців і вже через кілька годин неподалік від залізничної станції Кіндрашівська-Нова виявили тіло чоловіка в чагарниках.
Поліцейським вдалось евакуювати тіло, на якому виявили чимало мінно-вибухових травм.
До слова, 8 вересня після ремонту відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська", який на сьогодні є єдиним пропускним пунктом на лінії розмежування на Луганщині.