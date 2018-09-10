Пішов на прогулянку і підірвався: на Луганщині загинув місцевий житель

На Луганщині загинув 55-річний житель Станиці Луганської, підірвавшись на розтяжці.

Як інформує поліція Луганської області, приблизно о 12:05 понеділка до них надійшло повідомлення від 58-річної місцевої мешканки.

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Жінка розповіла, що ще вранці її 55-річний чоловік вийшов на прогулянку і до обіду не повернувся.

На пошуки чоловіка відправили місцевих правоохоронців і вже через кілька годин неподалік від залізничної станції Кіндрашівська-Нова виявили тіло чоловіка в чагарниках.

Поліцейським вдалось евакуювати тіло, на якому виявили чимало мінно-вибухових травм.

До слова, 8 вересня після ремонту відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська", який на сьогодні є єдиним пропускним пунктом на лінії розмежування на Луганщині.