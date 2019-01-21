Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
Після тривалої важкої хвороби пішов з життя колишній центровий збірної України Олександр Окунський.
Один з найкращих гравців у історії українського баскетболу виступав за "Шахтар", "Будівельник", "БІПА-Мода", БК "Київ", БК "Одеса", у сезонах 1999-2000 і 2001-2002, повідомляє Федерація баскетболу України.
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За кордоном Олександр виступав за "Летувос Ритас", а також за турецький БК "Дарюшшафака", хорватський БК "Цибона", чорногорський "Будучность" і грецький "Мент".
Олександр Окунський був п’ятиразовим чемпіоном України (1992, 1993, 1994, 1995, 1998) та дворазовим чемпіоном Литви (2000, 2002).
Джерело: 24 Канал
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