Пішов з життя легендарний капітан київського "Динамо"

25 листопада на 82-му році життя помер капітан київського "Динамо" і "Чорноморця" Віктор Каневський. Проживав легендарний футболіст в Брістолі, штат Коннектикут, США.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Деві Аркадієв.

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Земля йому пухом, царство небесне цій світлій людині. 3 жовтня Віктору виповнилося 82 роки. Віктор Каневський, капітан легендарного складу "Динамо" Київ – перший з немосковських клубів (!) – виграв чемпіонат СРСР 1961-го року,

– написав Аркадієв.

В "Динамо", на позиції центрального нападника, Каневський забив цілих 85 м'ячів. Також, у складі київської команди, він став чемпіоном СРСР у 1961 році і володарем золотих медалей кубка СРСР 1964 року.



Помер Віктор Каневський

Після закінчення кар'єри гравця, капітан "Динамо" зайнявся тренерською кар'єрою. В різний час він очолював запорізький "Металург", "Металіст", "Дніпро", "Таврію" та інші клуби.

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