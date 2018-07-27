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Пішов з життя найкращий воротар в історії українського хокею

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Пішов з життя Юрій Шундров
Пішов з життя Юрій Шундров

У ніч на 27 липня, на 63-му році життя помер легендарний екс-голкіпер київського “Сокола” та збірної України Юрій Шундров.

Головним досягненням в кар'єрі Юрія Шундрова стала бронза чемпіонату СРСР в 1985-му році. Також вихованець пензенського хокею в якості гравця двічі ставав чемпіоном України.

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У складі збірної України був учасником чотирьох чемпіонатів світу: 1995, 1997, 1998, 1999 (елітний дивізіон). Всього за національну збірну провів 23 матчі (30 пропущених шайб).

Тренерську діяльність розпочав у юніорській збірній України (2002-2003). Двічі був у складі тренерського штабу національної збірної України (2006-2008 та 2010-2011).

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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