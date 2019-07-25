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      Піски через 5 років після звільнення: як бойовики знищили елітне селище на околиці Донецька

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      Піски через 5 років після звільнення
      Піски через 5 років після звільнення / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Селище Піски поступово примикає до Куйбишевського району Донецька. Колись – елітне передмістя обласного центру з розкішними маєтками, тепер – суцільна руїна, похована під густими зарослями.

      5 років тому у ці дні за селище Піски точилися запеклі бої. 

      Важливо! Вперше за 5 років тиша на Донбасі: як місцеві жителі відновлюють свої будинку після обстрілів

      Остаточно українські військові зачистили населений пункт від бойовиків наприкінці липня. До війни у Пісках здебільшого жили бізнесмени, чиновники та управлінці з місцевих підприємств.

      Заіржавіла машина в Пісках
      У авто потрапив снаряд під час обстрілу / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Люди навіть продавали квартири в Донецьку, аби переїхати жити за місто, облаштовували свої гнізда у затишних Пісках декоративними рослинами, басейнами та камінами у просторих холах.

      Виноградник біля колись затишного будинку
      Виноградник біля колись затишного будинку / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Хоча були і старі хати без проведеної каналізації, з туалетами на вулиці. Сьогодні усі – і добротні, і злиденні стоять розбиті.

      Декоративна хвоя на подвір’ї одного з будинків
      Декоративна хвоя на подвір’ї одного з будинків / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Активно знищувати Піски бойовики взялись після того, як українські військові та добровольці вибили їх з селища – з середини липня 2014 року.

      Джакузі у недобудованому маєтку
      Джакузі у недобудованому маєтку. Люди так і не заселилися у будинок / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Місцеві почали масово лишати домівки та тікати від обстрілів. Хоча сподівалися, що це не надовго. Бо лишали все майно, автівки і навіть домашніх тварин.

      Нерозпакована плитка для будівельних робіт
      Нерозпакована плитка для будівельних робіт / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Селище розгромили за лічені дні. Буквально до початку осені у Пісках не було жодного будинку, в який не прилетів російський снаряд.

      Звільнення Пісків від бойовиків в 2014 році стало чи не ключовим у ході війни.

      За 5 років війни бойовики вщент розтрощили селище
      За 5 років війни бойовики вщент розтрощили селище / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      В подальшому українські захисники звільнили від окупантів ще ряд населених пунктів навколо Донецька. 

      За вишкою знаходяться позиції проросійських бойовиків
      За вишкою знаходяться позиції проросійських бойовиків / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Колись елітний населений пункт став своєрідними воротами у Донецький аеропорт. Саме з Пісок 242 дні оборони летовища простріляною дорогою військові рушали на його оборону. 

      Піски одна з найгарячіших точок на карті Донбасу
      Піски одна з найгарячіших точок на карті Донбасу / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      Сюди евакуйовували поранених, тут прощалися із загиблими кіборгами. Увесь час оборони аеропорту з Пісок артилеристи підтримували захисників летовища. 


      На околиці Пісок стоїть єдиний,на диво, неушкоджений маєток. За словами місцевих, це дача Януковича / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

      А зараз це одна з найгарячіших точок на корті ООС.


      Там стоїть і церква Московського патріархату / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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