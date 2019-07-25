Піски через 5 років після звільнення: як бойовики знищили елітне селище на околиці Донецька

Селище Піски поступово примикає до Куйбишевського району Донецька. Колись – елітне передмістя обласного центру з розкішними маєтками, тепер – суцільна руїна, похована під густими зарослями.

5 років тому у ці дні за селище Піски точилися запеклі бої.

Важливо! Вперше за 5 років тиша на Донбасі: як місцеві жителі відновлюють свої будинку після обстрілів

Остаточно українські військові зачистили населений пункт від бойовиків наприкінці липня. До війни у Пісках здебільшого жили бізнесмени, чиновники та управлінці з місцевих підприємств.



У авто потрапив снаряд під час обстрілу / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Люди навіть продавали квартири в Донецьку, аби переїхати жити за місто, облаштовували свої гнізда у затишних Пісках декоративними рослинами, басейнами та камінами у просторих холах.



Виноградник біля колись затишного будинку / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Хоча були і старі хати без проведеної каналізації, з туалетами на вулиці. Сьогодні усі – і добротні, і злиденні стоять розбиті.



Декоративна хвоя на подвір’ї одного з будинків / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Активно знищувати Піски бойовики взялись після того, як українські військові та добровольці вибили їх з селища – з середини липня 2014 року.



Джакузі у недобудованому маєтку. Люди так і не заселилися у будинок / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Місцеві почали масово лишати домівки та тікати від обстрілів. Хоча сподівалися, що це не надовго. Бо лишали все майно, автівки і навіть домашніх тварин.



Нерозпакована плитка для будівельних робіт / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Селище розгромили за лічені дні. Буквально до початку осені у Пісках не було жодного будинку, в який не прилетів російський снаряд.

Звільнення Пісків від бойовиків в 2014 році стало чи не ключовим у ході війни.



За 5 років війни бойовики вщент розтрощили селище / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

В подальшому українські захисники звільнили від окупантів ще ряд населених пунктів навколо Донецька.



За вишкою знаходяться позиції проросійських бойовиків / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Колись елітний населений пункт став своєрідними воротами у Донецький аеропорт. Саме з Пісок 242 дні оборони летовища простріляною дорогою військові рушали на його оборону.



Піски одна з найгарячіших точок на карті Донбасу / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

Сюди евакуйовували поранених, тут прощалися із загиблими кіборгами. Увесь час оборони аеропорту з Пісок артилеристи підтримували захисників летовища.



На околиці Пісок стоїть єдиний,на диво, неушкоджений маєток. За словами місцевих, це дача Януковича / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк

А зараз це одна з найгарячіших точок на корті ООС.