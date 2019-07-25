Піски через 5 років після звільнення: як бойовики знищили елітне селище на околиці Донецька
Селище Піски поступово примикає до Куйбишевського району Донецька. Колись – елітне передмістя обласного центру з розкішними маєтками, тепер – суцільна руїна, похована під густими зарослями.
5 років тому у ці дні за селище Піски точилися запеклі бої.
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Остаточно українські військові зачистили населений пункт від бойовиків наприкінці липня. До війни у Пісках здебільшого жили бізнесмени, чиновники та управлінці з місцевих підприємств.
У авто потрапив снаряд під час обстрілу / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Люди навіть продавали квартири в Донецьку, аби переїхати жити за місто, облаштовували свої гнізда у затишних Пісках декоративними рослинами, басейнами та камінами у просторих холах.
Виноградник біля колись затишного будинку / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Хоча були і старі хати без проведеної каналізації, з туалетами на вулиці. Сьогодні усі – і добротні, і злиденні стоять розбиті.
Декоративна хвоя на подвір’ї одного з будинків / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Активно знищувати Піски бойовики взялись після того, як українські військові та добровольці вибили їх з селища – з середини липня 2014 року.
Джакузі у недобудованому маєтку. Люди так і не заселилися у будинок / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Місцеві почали масово лишати домівки та тікати від обстрілів. Хоча сподівалися, що це не надовго. Бо лишали все майно, автівки і навіть домашніх тварин.
Нерозпакована плитка для будівельних робіт / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Селище розгромили за лічені дні. Буквально до початку осені у Пісках не було жодного будинку, в який не прилетів російський снаряд.
Звільнення Пісків від бойовиків в 2014 році стало чи не ключовим у ході війни.
За 5 років війни бойовики вщент розтрощили селище / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
В подальшому українські захисники звільнили від окупантів ще ряд населених пунктів навколо Донецька.
За вишкою знаходяться позиції проросійських бойовиків / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Колись елітний населений пункт став своєрідними воротами у Донецький аеропорт. Саме з Пісок 242 дні оборони летовища простріляною дорогою військові рушали на його оборону.
Піски одна з найгарячіших точок на карті Донбасу / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
Сюди евакуйовували поранених, тут прощалися із загиблими кіборгами. Увесь час оборони аеропорту з Пісок артилеристи підтримували захисників летовища.
На околиці Пісок стоїть єдиний,на диво, неушкоджений маєток. За словами місцевих, це дача Януковича / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк
А зараз це одна з найгарячіших точок на корті ООС.
Там стоїть і церква Московського патріархату / Фото журналістки 24 каналу Єлизавети Герасимюк