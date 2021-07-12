Після масового отруєння: знову почали працювати скандальні заклади Харкова

У Харкові знову працюють ресторани, де 17 червня масово отруїлися люди. Мовиться про заклад японської кухні "Якіторія" та ресторан "Mafia".

Про це повідомили 12 липня. Мовиться про заклади на вулиці Квітки-Основ’яненка.

До теми Масове отруєння суші в Харкові: як все пояснили в мережі "Якіторія"

Що кажуть у закладах

З журналістами в цей день поспілкувався прессекретар мережі закладів Владислав Шкода. За його словами, в ресторанах провели всі рекомендовані контролюючими органами дії.

Що там зробили:

дезінфекцію приміщень і поверхонь;

ремонт кухонних і технічних приміщень;

списання продуктів;

перевірку всіх постачальників;

також перевірили працівників.

Що відомо про масове отруєння

Про перших 25 потерпілих повідомили 17 червня. Згодом кількість людей невпинно зростала. Наразі відомо майже про 90 осіб, які отруїлися.

Тоді повідомили, що всі потерпілі їли в одному з 2 харківських закладів або замовляли там їжу. Переважно це були суші, які мали в рецептурі яйця. Станом на 22 червня, "Якіторія" переказала на лікування потерпілих 150 тисяч гривень.

Після масового отруєння здали аналізи всі потерпілі та робітники закладів. У значної частини потерпілих виявили бактерію сальмонели. У кількох працівників також виявили стафілокок. Фахівці встановили, що отруєння трапилося через антисанітарію в ресторанах.

Правоохоронці почали розслідування цього інциденту. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил щодо запобігання масовим отруєнням.Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років ув'язнення.

Частину потерпілих почали виписувати 22 червня. Однак більшість із них пробули в лікарні значно довше.