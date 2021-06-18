Серед хворих 16 та 41 дорослий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
До теми Масове отруєння людей у Харкові: кількість постраждалих зросла до 45
Який стан цих людей
- На стаціонарному лікуванні перебувають 55 людей.
- Ще 2 лікуються вдома.
- У потерпілих були ознаки гострого отруєння.
- Вони скаржились на блювоту, біль у животі й нудоту.
- Лікарі оцінили їх стан, як середньої важкості.
- У міській раді Харкова наразі ніяк не коментували цей інцидент.
- Однак пообіцяли це зробити після того, як проведуть нараду.
Яке кримінальне провадження відкрили
У поліції Харківщини повідомили, що отруєння відбулося у 2 закладах на вулиці Квітки-Основ'яненка в Шевченківському районі міста. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження.
Випадок розслідують за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.
Коротко про це отруєння
Масове отруєння сушами трапилося 17 червня. Згодом у закладі почали перевірку. Зокрема забрали проби з продуктів і відправили на перевірку.
Також мережа закладів почала внутрішнє розслідування. Потерпілим "Якіторія" запропонувала матеріальну компенсацію всіх витрат на лікування.