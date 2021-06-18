Потерпілих стало більше: після масового отруєння сушами в Харкові відкрили провадження

Зросла кількість людей, які отруїлися в закладах японської кухні "Якіторія" в Харкові. Станом на 18 червня їх уже 57. Всі вони споживали страви у двох ресторанах цієї мережі.

Серед хворих 16 та 41 дорослий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До теми Масове отруєння людей у Харкові: кількість постраждалих зросла до 45

Який стан цих людей

На стаціонарному лікуванні перебувають 55 людей.

Ще 2 лікуються вдома.

У потерпілих були ознаки гострого отруєння.

Вони скаржились на блювоту, біль у животі й нудоту.

Лікарі оцінили їх стан, як середньої важкості.

У міській раді Харкова наразі ніяк не коментували цей інцидент.

Однак пообіцяли це зробити після того, як проведуть нараду.

Яке кримінальне провадження відкрили

У поліції Харківщини повідомили, що отруєння відбулося у 2 закладах на вулиці Квітки-Основ'яненка в Шевченківському районі міста. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Випадок розслідують за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.

Коротко про це отруєння

Масове отруєння сушами трапилося 17 червня. Згодом у закладі почали перевірку. Зокрема забрали проби з продуктів і відправили на перевірку.

Також мережа закладів почала внутрішнє розслідування. Потерпілим "Якіторія" запропонувала матеріальну компенсацію всіх витрат на лікування.