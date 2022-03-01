Після обстрілу телевежі в Києві відновили цифрове мовлення деяких каналів

Після ударів на телевежу вв столиці України вдалося відновити цифрове мовлення українських каналів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні

Зокрема, відновили цифрове мовлення таких каналів:

UA Перший

Рада

1+1

Україна

ICTV

СТБ

Інтер

Україна24



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За попередніми даними, по телевежі у Києві 1 березня було випущено дві ракети. Пошкоджена трансформаторна підстанція та апаратна на самій телевежі.

У випадку зникнення доступу до телебачення переглядати прямі ефіри можна також на YouTube: збережіть собі список прямих трансляцій українських телеканалів.

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