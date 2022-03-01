До списку країн, які закрили свій повітряний простір для російських літаків, долучилася Албанія.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Кожним обстрілом українського міста чи селища Росія дедалі більше ізолює себе від світу,

– наголосили в МЗС.

Крім того, Росії тепер загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Зокрема, Велика Британія готується до закриття британських портів для російських суден.

Світова ізоляція триває

Росію виключили із цьогорічного Євробачення;

ФІФА та УЄФА усунули російські збірні та клуби від участі у змаганнях;

США висилають 12 російських дипломатів з місії при ООН;

Міжнародна антипутінська коаліція діє. Українська дипломатія забезпечує надійний тил для наших військових. Маючи таких мужніх військових і таку масштабну підтримку світу ми примусимо загарбників припинити агресію. Слава Україні!

– заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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