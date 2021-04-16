Після розмови із Зеленським: Макрон у твітері "заговорив" українською

Еммануель Макрон після зустрічі з Володимиром Зеленським у п'ятницю, 16 квітня, "заговорив" українською. Французький лідер опублікував твіт, присвячений ситуації на Сході України.

За словами Макрона, Франція з Україною та Німеччиною продовжує мобілізувати свої зусилля задля врегулювання ситуації на Донбасі.

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Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим,

– наголосив Макрон.

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