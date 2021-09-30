Спершу її зі спецавтомобіля доставили лікарню, де надали допомогу. Конвоїри вчасно помітили, що дівчина ріже собі вени, тому спроба суїциду була невдалою.

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Моторіна знову у СІЗО

Адвокат Вероніки Моторіної Андрій Євдокименко розповів, що дівчині надали необхідну допомогу. Наразі її вже повернули до СІЗО. Саме там вона очікуватиме, поки вирок набере силу. Законом передбачені 30 днів на подачу апеляції.

Євдокименко вже заявляв, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду.

Джерела ЗМІ у суді заявили, що навряд чи Моторіна намагалася покінчити життя самогубством. Скоріше, це було бажання когось покарати, однак – не потрапити "на той світ".

По-перше, їхати від суду до СІЗО 10 хвилин – за цей час, вибачте за цинізм, кров'ю не стечеш. До того ж у спецавтомобілі вона їхала не одна, а в супроводі, тому непомітно все це провернути – нереально,

– пояснило джерело.

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