Стрілянини в поїзді Констянтинівка – Київ: кур'єра та офіцера звільнили з Держспецзв'язку
У потязі Констянтинівка – Київ вночі 6 квітня двоє військовослужбовців держспецзв’язку влаштували стрілянину. Їх вже звільни з установи та почали службове розслідування. Один з них був офіцером, а інший кур'єром.
Джерело:Держспецзв'язок
Чоловіків затримали на станції Красноград Харківської області та направили райвідділу міста. Для встановлення обставин до них поїхало керівництво служби.
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Ким вони працювали
Правоохоронці затримали працівника відділу дипломатичних кур'єрів і старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень. Вони влаштували стрілянину в момент виконання залізничного фельд'єгерського маршруту Київ – Краматорськ – Київ.
Службовці доставляли кореспонденцію. Документи залишились неушкодженими та їх продовжили везти адресатам інші люди.
Коротко про стрілянину в потязі
- Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі.
- Усіх пасажирів евакуювали до прибуття правоохоронців.
- Чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь
- на ураження, якщо їх будуть брати штурмом.
- Спецпризначенці КОРД затримали зловмисників.
- Тепер їм загрожує до 7 років ув'язнення.
- Внаслідок цих подій ніхто не постраждав.
Що таке фельд'єгерський зв'язокСлужба урядового кур'єрського зв'язку, де доставляють важливі (зокрема секретні) документи.
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