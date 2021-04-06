У потязі Констянтинівка – Київ вночі 6 квітня двоє військовослужбовців держспецзв’язку влаштували стрілянину. Їх вже звільни з установи та почали службове розслідування. Один з них був офіцером, а інший кур'єром.

Чоловіків затримали на станції Красноград Харківської області та направили райвідділу міста. Для встановлення обставин до них поїхало керівництво служби. До теми Стрілянина у потязі Костянтинівка – Київ: поліція оприлюднила фото з місця та деталі Ким вони працювали Правоохоронці затримали працівника відділу дипломатичних кур'єрів і старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень. Вони влаштували стрілянину в момент виконання залізничного фельд'єгерського маршруту Київ – Краматорськ – Київ. Службовці доставляли кореспонденцію. Документи залишились неушкодженими та їх продовжили везти адресатам інші люди. Коротко про стрілянину в потязі Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі.

Усіх пасажирів евакуювали до прибуття правоохоронців.

Чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь

на ураження, якщо їх будуть брати штурмом.

Спецпризначенці КОРД затримали зловмисників.

Тепер їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Внаслідок цих подій ніхто не постраждав. Що таке фельд'єгерський зв'язок Служба урядового кур'єрського зв'язку, де доставляють важливі (зокрема секретні) документи. Новина доповнюється