Стрілянини в поїзді Констянтинівка – Київ: кур'єра та офіцера звільнили з Держспецзв'язку

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У потязі Констянтинівка – Київ вночі 6 квітня двоє військовослужбовців держспецзв’язку влаштували стрілянину. Їх вже звільни з установи та почали службове розслідування. Один з них був офіцером, а інший кур'єром.

Джерело:

Держспецзв'язок

Чоловіків затримали на станції Красноград Харківської області та направили райвідділу міста. Для встановлення обставин до них поїхало керівництво служби.

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Ким вони працювали

Правоохоронці затримали працівника відділу дипломатичних кур'єрів і старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень. Вони влаштували стрілянину в момент виконання залізничного фельд'єгерського маршруту Київ – Краматорськ – Київ.

Службовці доставляли кореспонденцію. Документи залишились неушкодженими та їх продовжили везти адресатам інші люди.

Коротко про стрілянину в потязі

  • Інцидент трапився приблизно о 2 годині ночі.
  • Усіх пасажирів евакуювали до прибуття правоохоронців.
  • Чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь
  • на ураження, якщо їх будуть брати штурмом.
  • Спецпризначенці КОРД затримали зловмисників.
  • Тепер їм загрожує до 7 років ув'язнення.
  • Внаслідок цих подій ніхто не постраждав.

Що таке фельд'єгерський зв'язок

Служба урядового кур'єрського зв'язку, де доставляють важливі (зокрема секретні) документи.

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