Після трагедії на "Південмаші" керівництво військової частини перевірять на поліграфі

Денис Монастирський пообіцяв, що не буде жодних замовчувань у розслідуванні трагедії на "Південмаші". До справи залучать поліграфологів. Окрім того, розслідування злочину проводить ДБР.

Глава МВС України Монастирський взяв участь у церемонії прощання з загиблими на "Південмаші". Провести їх в останню путь прийшло багато людей.

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Монастирський заявив, що загиблі назавжди залишаться в наших серцях, а злочинець – понесе найсуворіше покарання.

Окрім того, глава МВС України запевнив, що командування Нацгвардії зробило висновки.

Наразі триває службове розслідування. Його результати оприлюднять вже невдовзі. Командування полку та безпосередньо частини 3021 відсторонили від виконання службових обов'язків.

Окрім внутрішньої перевірки, де в тому числі працюватимуть поліграфологи, розслідування цього злочину проводить ДБР. Жодних замовчувань не буде. Я вам обіцяю,

– заявив Монастирський.

Глава МВС також запевнив: якщо факти "дідівщини" або інші прояви нестатутних взаємовідносин чи інших порушень підтвердять, посадовців покарають.

У Дніпрі попрощалися із загиблими

У Дніпрі у суботу, 29 січня, попрощалися із загиблими під час стрілянини на "Південмаші". Тоді нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь. Його жертвами стали 5 людей. Серед них – 4 військових та одна цивільна.

Попрощатися з загиблими прийшли рідні, правоохоронці та військові.

Церемонія відбулася у Палаці культури машинобудівників.

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Допис Монастирського:

Провів в останню путь загиблих у Дніпрі нацгвардійців.

Прийшло багато людей попрощатися, віддати шану й підтримати рідних.

Важко на серці. Важко щось казати й писати… Їм би ще жити й жити. Захищати країну. Творити майбутнє своє та своїх родин…

Висловив глибоке співчуття рідним та близьким. Це втрата і для них, і для нас, яку нічим не надолужити. Рана, яку нічим не загоїти.

Вічна пам'ять загиблим нашим хлопцям та Царство їм небесне.

Вони назавжди залишаться в наших серцях.

Злочинець, який їх розстріляв, понесе найсуворіше покарання.

Висновки з цієї тяжкої трагедії командою Нацгвардії зроблені.

Службове розслідування триває, і його результати будуть оприлюднені. На час розслідування командування полку і безпосередньо частини 3021 відсторонене від виконання службових обов'язків.

Окрім внутрішньої перевірки, де в тому числі працюватимуть поліграфологи, розслідування цього злочину проводить ДБР. Жодних замовчувань не буде. Я вам обіцяю!

Якщо факти "дідівщини" або інші прояви нестатутних взаємовідносин чи інших порушень, зокрема зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, підтвердяться, – посадові особи понесуть покарання.