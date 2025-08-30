Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Дивіться також У Львові застрелили Андрія Парубія: все, що відомо на цей момент

Правоохоронці шукають вбивцю Парубія

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія.

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена",

– наголошують правоохоронці.

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Особу злочинця та обставини злочину з'ясовують.

Як виглядав ймовірний вбивця Андрія Парубія / фото Віталія Глаголи

Голова МВС Ігор Клименко наголосив, що всі необхідні сили вже працюють на місці події. Він зазначив, що зараз потрібно дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця.

Хто такий Андрій Парубій?

Андрій Парубій – чинний народний депутат від партії "Європейська Солідарність", голова Верховної Ради України у 2016 – 2019 роках. У 2013 – 2014 році був одним з лідерів Революції Гідності. Парубій був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану. З лютого по серпень 2014 року обіймав посаду секретаря РНБО. Свого часу політик був учасником національно-визвольного руху, організатором перших пікетів в Україні, за свою діяльність був заарештований у 1989 році. У 2014 році на Андрія Парубія скоїли спробу замаху з використанням бойової гранати. Вбивство готував співробітник УДО часів Януковича. Джерело: "Чесно"

Що відомо про вбивство Парубія?